Belhocine krijgt wat ademruimte met tweede zege in 2022: "Ondanks moeilijke week"

De tweede zege in 2022... Dat het deugd deed bij KV Kortrijk. Met tien man konden ze de drie punten uit Seraing mee naar huis nemen. En kreeg Karim Belhocine wat ademruimte.

Je zou voor minder wat in je haar beginnen krabben. Na twintig minuten lag de bal al op de stip en mocht Belhocine doelman Ilic voor een eerste keer danken. Even later zag hij Benchaib dan nog met een rode kaart naar de kleedkamer gaan. Op karakter - het spel was zeker niet wat het moest zijn - grabbelde Kortrijk toch drie punten mee.

"Ik ben heel tevreden met dit resultaat, want de omstandigheden zaten zeker niet mee. We kregen een penalty tegen en vielen al snel met 10. Het team heeft vandaag solidariteit getoond. Als je met een man minder speelt, moet je karakter tonen en dat hebben we vandaag gedaan. Ondanks de moeilijke week die we hebben gehad, zijn de spelers toch zeer gefocust gebleven. Daar ben ik heel blij mee."