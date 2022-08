René Vandereycken heeft fikse kritiek op scheidsrechter Bram Van Driessche

Bram Van Driessche leidde dit weekend het duel tussen Racing Genk en Standard.

Analist René Vandereycken wist die prestatie van de scheidsrechter niet te appreciëren, ook al had zijn gedrag geen invloed op het resultaat van de wedstrijd.

“Heynen moest twee keer een tweede gele kaart krijgen na een duel, maar Bram Van Driessche greep niet in. De regels zijn nochtans duidelijk”, zegt Vandereycken in Het Nieuwsblad. “Als je een bal nog wegtrapt nadat de scheidsrechter al gefloten heeft, moet je geel krijgen. Truitje-trek is ook geel. Van Driessche floot er wel een fout voor, maar gaf geen kaart.”

Maar er is veel meer dat Vandereycken niet kan pikken. “Ook de arrogante houding van Van Driessche is niet nodig, vind ik. Een scheidsrechter mag best autoritair en streng zijn, maar Van Driessche overdrijft.”

“Als je kijkt hoe hij rondloopt, begin ik stilaan te denken dat hij de strijd probeert aan te gaan met Lawrence Visser. Ze strijden om de titel van meest arrogante scheidsrechter. Ik heb mij echt gestoord aan zijn houding.”