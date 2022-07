Racing Genk onderging metamorfose in het tussenseizoen ziet ook Vrancken: "Ben zelf ook verrast"

De hand van Wouter Vrancken. We kunnen onze vinger er niet exact op leggen maar hij is wel duidelijk zichtbaar bij Racing Genk. De Limburgers ondergingen een ware metamorfose onder Vrancken deze zomer.

Met 3/6 kunnen we niet spreken van een fantastisch seizoensbegin voor Racing Genk maar als je opent tegen Club Brugge en Standard is dat helemaal niet slecht. Zeker niet aangezien het verlies tegen Club pas op de laatste minuut definitief was. "We hebben nu tegen Standard de lijn doorgetrokken van vorige week. Eigenlijk verdienen we 6/6 tegen twee sterke ploegen", klinkt het bij Vrancken op de persconferentie achteraf.

"Ik had hen gewaarschuwd voor dit Standard want het is niet dezelfde ploeg als vorig jaar. Er zit meer een lijn en ze zijn meer een eenheid nu. Het lag regelmatig open in de transitie omdat zij centraler spelen. We hebben niet opgebouwd om op te bouwen maar om echt iets te doen met de bal. Verder hebben we bijna niets weggegeven. Buiten dat doelpunt heeft Maarten nog één bal moeten pakken", analyseert de Genk-trainer verder.

De Vrancken-hand

Het is bijna dag en nacht verschil, het Genk van vorig seizoen tegenover dat van dit seizoen. "Ik ga mijn principes hier niet open en bloot op tafel leggen maar het belangrijkste is dat de spelers erin mee willen gaan. De bereidheid bij hen is heel groot. Ik ben wel verrast dat het zo snel gaat en ik geloof veel in mijn spelers. Ze kunnen altijd een slechte dag hebben en dat is sport, maar als iedereen zich erachter zet als team kan je heel veel verwezenlijken", besluit hij.