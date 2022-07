OH Leuven dient promovendus Westerlo eerste nederlaag van het seizoen toe en begint met perfect rapport aan competitie

OH Leuven start de competitie met een perfect rapport van 6/6. De Leuvenaars pakten zaterdagavond de scalp van promovendus Westerlo.

Een heerlijk voetbalweertje in Leuven voor een interessant voetbalduel tussen Oud-Heverlee Leuven en Westerlo. Beide ploegen gingen op zoek naar 6 op 6 na een overwinning op de openingsspeeldag. Leuven als thuisploeg licht favoriet maar in de eerste tien minuten hadden enkele verdedigers van OH Leuven nog niet goed door dat de wedstrijd al begonnen was. Maar Vaesen en Daci konden niet profiteren van het balverlies van de Leuvense verdedigers.

© photonews

Even later kwam de thuisploeg beter in de wedstrijd en dat resulteerde zeer snel in een doelpun. Bolat kon het schot van Tamari nog uit zijn doelvlak duwen maar Thorsteinsson was goed gevolgd om de bal van dichtbij in het dak van het doel te knallen. De reactie van Westerlo was een bal op de lat van Daci na wegschuiven van Patris in de 16.

© photonews

De thuisploeg nam het initatief na de openingstreffer maar na de drankpauze halverwege de eerste helft kantelde het momentum helemaal. Westerlo duwde Leuven rond de 16 maar kon geen grote kansen afdwingen. Met enkel Nsingi nog op de helft van de tegenstander was het lastig om eruit te komen. Toch gingen we rusten met een 1-0 tussenstand.

© photonews

Brys had zijn troepen duidelijk wakker geschud in de kleedkamer want OHL kwam beter uit de kleedkamer en kreeg meteen twee grote kansen. Nsingi kon echter tot tweemaal toe net niet scoren.

Het vervolg van de tweede helft was zeer open met twee ploegen die op een diefje klaar lagen om de ruimte die de tegenstander in de rug liet uit te buiten. Enkel de uitvoering kon vele malen beter.

© photonews

Een kwartier voor tijd was één pass van Holzhauser genoeg om de zege veilig te stellen voor de thuisploeg. Perdichizzi liet zich te makkelijk wegzetten door Nsingi in de 16 en ging dan met zijn handen de bal even klemmen. Staessens gaf de Belgische Italiaan een rood karton en gaf de thuisploeg een strafschop. Holzhauser zette zich achter de bal en stuurde Bolat de verkeerde kant uit.

OH Leuven behoudt zo na twee speeldagen een perfect rapport, ideaal om volgende week naar de Bosuil te trekken. Bij Westerlo zullen ze vooral balen dat ze vlak voor de rust geen gelijkmaker konden scoren. De Kemphanen trekken volgende week naar de Ghelamco Arena.