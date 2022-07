Marc Brys vindt geen verklaring voor zwak moment van zijn ploeg: "Dat is heel bizar"

De uitslag doet het minder vermoeden maar OH Leuven had het niet zo makkelijk tegen Westerlo. Vooral in de eerste helft maakten de Kemphanen meermaals aanspraak op een doelpunt.

"We hadden na het duel van Westerlo tegen Cercle Brugge al gezien dat ze redelijk atypisch spelen waardoor het lastig is om daarop in te spelen. We hebben geprobeerd om daarop in te spelen en dat is deels gelukt maar soms is het uiteraard geven en nemen", klinkt het bij OHL-trainer Marc Brys na het duel.

Westero begon beter aan de partij maar de thuisploeg nam daarna de bovenhand en wist ook te scoren. De organisatie viel daarna echter als een kaartenhuisje ineen en de thuisploeg strompelde naar de rust. "Dat was heel bizat. Een doelpunt moet vertrouwen en rust geven maar alles viel weg. We werden nerveuzer in plaats van rustiger."

© photonews

Gelukkig voor de Leuvenaars bracht de tweede helft beterschap. "We hebben wat moeten herschikken en ons blok gezet om vanuit de omschakeling te kunnen spelen. Dat is geen schande en was geen slechte keuze om van daaruit onze momenten te kunnen pakken. Het is een les om na een doelpunt meer te consolideren en de bal te laten rondgaan. Nu trekken we naar Antwerpen en ontvangen we Club Brugge, dan is het maar beter dat je al met 6/6 gestart bent", blikt Brys al even vooruit.

Bloemetjes voor de tegenstander

Westerlo-trainer Jonas De Roeck opende de persconferentie door te zeggen dat zijn spelers de opdracht hadden gekregen om de Westerlo-identiteit te tonen en ondanks een nederlaag denkt collega Marc Brys dat dat goed gelukt is van zijn tegenstander. "Ze hebben zich nu twee wedstrijden gemanifesteerd als een goed team", aldus Brys.