Wordt Westerlo de revelatie van dit seizoen? "Hebben getoond dat we onze voet naast die van eersteklassers kunnen zetten"

Een 3/6 voor promovendus Westerlo na twee wedstrijden. Geen slechte balans maar het had meer kunnen zijn.

Op bezoek bij OH Leuven ontbrak het aan efficiëntie bij Westerlo waardoor ze met een verlies terug naar huis keerden zaterdagavond. De Kemphanen lieten geen schot tussen de palen noteren, Daci trof wel het doelhout. En zo maakt een promovendus niet voor het eerst een zeer goede indruk in 1A.

Vorig jaar promoveerden Union en Seraing naar 1A en hoewel het voor Seraing een lastig seizoen was, deed Union het fantastisch en werd het vice-kampioen. Het jaar ervoor promoveerden Beerschot en OH Leuven en ook zij deden het niet onaardig in hun eerste seizoen als promovendus, net als KV Mechelen en Cercle Brugge de jaren ervoor. Het is al lang verleden tijd dat de kampioen in 1B een vogel voor de kat is in 1A.

"We zetten onze voet naast die van OH Leuven maar het ontbrak ons aan efficiëntie in beide rechthoeken want we zijn niet gevaarlijk genoeg voor het doel van de tegenstander maar slikken ook een vermijdbare tegengoal. We voetballen goed en vinden eenvoudig de vrije man maar toch...", klinkt het bij Lukas Van Eenoo.

De middenvelder zegt dat, ondanks de goede partij van Westerlo, de sfeer in de kleedkamer toch niet opperbest was. "Na een nederlaag is iedereen altijd teleurgesteld en gefrustreerd. We zijn allemaal sportmannen die neit willen verliezen maar we hebben gestreden en zijn ervoor blijven gaan. We verliezen niet verdiend dus nu moeten we onze rug rechten en naar de volgende wedstrijd kijken", besluit hij.

Die volgende wedstrijd is in Gent, dat na twee speeldagen onder Westerlo staat in het klassement. Als Westerlo dat tikkeltje efficiëntie kan vinden in de 16 van de tegenstander, kunnen ze weleens heel dicht bij play off 2 komen.