Sterk Eupen stunt en wint met 2-1 van dramatisch Club Brugge

Club Brugge maakte op speeldag twee zijn verste verplaatsing van het seizoen. KAS Eupen ontving de landskampioen die zes op zes kon pakken. Eupen zocht naar eerste punten.

In een aangename en doelpuntrijke eerste helft was Eupen veruit de beste ploeg. Nog voor alle supporters zich op hun stoeltje hadden geplaatst mocht de thuisploeg al juichen. N'soki reageerde na 45 seconden te laks op een voorzet van Charles-cook waardoor Magnéé vrijstaand de bal kon binnen koppen. Lang konden de Panda's hun voorsprong niet vasthouden want vijf minuten later hingen de bordjes opnieuw op gelijke hoogte. Na een slechte tussenkomst van Nurudeen op een hoekschop kwam de bal uiteindelijk bij Jutglà terecht die zijn eerste doelpunt van het seizoen in de touwen kopte.

Eupen voetbalde vrank en vrij en bracht mooie combinaties op de mat. Deom zag zijn schot nog gered worden door Mignolet maar bediende even later Prevljak die de bal met de buitenkant van zijn voet voorbij de Brugse doelman knalde. Nuhu probeerde de Rode Duivel nog te verrassen maar die ging goed plat op zijn schot. Een derde Eupens doelpunt hing echt wel in de lucht, de voorzet van Prevljak rolde door de benen van Mignolet over de doellijn en werd tijdig weggewerkt door Mata. Ook Peeters miste de kans om de voorsprong te vergroten. Club was werkelijk nergens, Eupen verdiend op voorsprong.

Club moest overduidelijk uit een ander vaatje tappen in de tweede helft maar daar was geen sprake van. Club verdedigde veel te laks en de kansen voor Eupen stapelden zich op. N'soki speelde veruit zijn slechtste wedstrijd voor Blauw-Zwart maar vooral Prevljak kon daar niet van profiteren, hij morste met de kansen. Hoefkens greep op het uur dan toch in en maakte een statement door meteen drie wissels door te voeren. Sowah, Mbamba en Meijer vervingen Lang, Balanta en N'soki. Eupen viel 20 minuten voor het einde met tien man nadat doelpuntenmaker Magnée zijn twede gele kaart pakte. Club kreeg meer ruimte maar kansen creëren zat er vandaag niet in voor Club. Peeters kon in de slotminuten de doodsteek geven maar Mignolet bewees nogmaals zijn kunnen. Club wist niet meer te scoren tegen een tienkoppig Eupen in de acht minuten toegevoegde tijd.