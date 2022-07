Stef Peeters na stunt tegen Club Brugge: "De drang om te winnen was groter bij ons"

Stef Peeters won met KAS Eupen verdiend van landskampioen Club Brugge. De kapitein van de Panda's heeft vertrouwen in het seizoen: "Deze overwinning geeft ons een boost"

Stef Peeters strooide met heerlijke passes tegen Club Brugge. De middenvelder speelde een erg sterke wedstrijd en zag hoe Eupen de drie punten verdiend thuis hield: "Een verdiende overwinning voor ons vandaag. We hebben het Club Brugge erg moeilijk gemaakt met onze agressiviteit in het spel. De drang om te winnen was bij ons groter. Vandaag heeft Eupen laten zien dat grote ploegen het hier knap lastig kunnen hebben."

Peeters merkte een duidelijk verschil met de verloren partij tegen Charleroi: "Het geloof was er veel meer dan vorige week, dat zag je ook in ons spel. Zoiets is heel belangrijk in een ploeg. Deze overwinning geeft een boost voor de rest van ons seizoen. Met drie rechtstreekse dalers zijn er veel ploegen die nog regelmatig zullen nagelbijten."