Ook Degryse ziet de problemen bij Club: "Nsoki is een verdediger die niet graag verdedigt"

Wat Club Brugge op Eupen liet zien, mag eigenlijk niet als een verrassing komen. Ook tegen Gent en Genk waren ze al niet goed. Marc Degryse maakt zich in HLN zorgen over de vorm van de landskampioen.

Vooral die verdediging: kaas met gaten. “Het begon al na een minuut, met Nsoki. Die stond gewoon te slapen. Liet zijn man in zijn rug scoren. Hoe hij er ook bij liep... Hij stond stil! Bewoog niet. Kijk, Nsoki is gewoonweg een verdediger die niet graag verdedigt. Velen hebben minder goeie voeten dan hij, maar Nsoki kan het mentaal niet opbrengen", meent Degryse.

Voor Carl Hoefkens een vraagstuk dat hij snel zal moeten oplossen. “Je moet je de vraag stellen: wie moet zich nu zorgen maken? Club op zich? Nee, want er is kwaliteit genoeg. De trainer? Ja. Dit is vervelend voor Hoefkens. Hij zal dit trouwens ook niet pikken. Zijn bestuur met hem. De mensen die het bij Club voor het zeggen hebben, lachen hier niet mee. Dit moet snel keren."