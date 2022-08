Hoefkens heeft zorgen na debacle in Eupen: "Veel dingen die beter kunnen, niet enkel de verdediging"

Zorgen voor Carl Hoefkens na de wedstrijd in Eupen, waar Club Brugge zijn eerste seizoensnederlaag reeds opliep. Nog zorgelijker: de vele tegengoals en de zeer wankele verdediging.

Hoefkens kon weinig positieve punten vinden. "Het was absoluut niet goed genoeg. Soms is voetbal niet makkelijk uit te leggen. We komen veel te makkelijk 1-0 achter. En de 2-1 valt ook op een slecht moment, maar we waren vooral niet agressief genoeg bij balbezit en balverlies. Zo een hele match spelen, kan niemand zich permitteren", analyseerde hij.

Toch wou hij het nog niet als drama beschouwen. "Het is ook niet het einde van de wereld. We zijn nog aan het bouwen. Natuurlijk hoop je als trainer dat je een bepaalde basis hebt om dit soort matchen al te kunnen winnen, maar die was er niet vandaag. Nu zal het kijken zijn naar hoe de spelers reageren. Dat zal mee bepalen hoe het team volgende week er zal uitzien. Er zijn veel aspecten die beter kunnen. Niet alleen de verdediging."