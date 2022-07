Mignolet over dramatische wedstrijd van Club: "We waren ronduit slecht vandaag"

Simon Mignolet ging met Club Brugge kopje onder bij een sterk Eupen. De Brugse doelman voorkwam met verschillende reddingen een vernedering.

"We waren vandaag ronduit slecht. Als je al zo vroeg op achterstand komt dan weet je dat het een lastige wedstrijd wordt. Op Eupen is het nooit gemakkelijk, er gebeuren veel duels op een heel klein veld. Toen ze op voorsprong kwamen vochten ze voor hun leven en dan is het heel moeilijk om daartegen te voetballen. Ze vallen nog met 10 man waardoor ze nog meer als een blok gaan spelen. We hebben geen kansen meer gecreëerd en probeerde het vaak op voorzetten maar daar ben je niet dreigend genoeg mee. We verdienden het niet."

Mignolet ondervindt dat Club teveel tegendoelpunten slikt. "Als Club Brugge zijnde moet je zorgen dat het vanachter stabiel staat. Vier tegendoelpunten op twee wedstrijden, er zal toch iets moeten veranderen. Ik heb er nog enkele kunnen voorkomen maar hier moet zeker aan gewerkt worden."