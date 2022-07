2 op 6: AA Gent laat zich nu ook door STVV de kaas van het brood stelen

Zowel AA Gent (op Standard) als STVV (thuis tegen Union) waren met een puntendeling aan het seizoen begonnen en wilden dan ook graag op speeldag twee een eerste driepunter bijschrijven. Of dat voor beklijvend voetbal zou gaan zorgen in de Ghelamco en of de VAR een rol zou spelen?