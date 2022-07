Davy Roef slaat mea culpa na foutje: "Mensen onthouden altijd je laatste wedstrijd"

AA Gent is met 2 op 6 begonnen aan het seizoen. Ook tegen STVV liep het in het slot van de wedstrijd verkeerd. Davy Roef ging onder een bal door op een corner en sloeg mea culpa.

"Onze eerste helft was goed, in de tweede helft hadden we het veel moeilijker. We voelden wel wat aan dat STVV meer aan het drukken was en tot kansen aan het komen was", aldus Davy Roef na de wedstrijd in de catacomben van de Ghelamco Arena.

"Ik wilde de ploeg helpen op die corner, maar ging onder de bal door. Dat heeft iedereen wel gezien ... Het is een foutje van mij en het is jammer dat het ons nu punten kost."

Laatste wedstrijd

"Ik had daarvoor al wat reddingen kunnen doen en daarna deed er ook nog eentje. Het heeft geen zin om er te lang over te tubben, we moeten vooruit en de match zondag analyseren."

Roef speelde in 2022 al heel veel goede wedstrijden, dus dit foutje kan hem zeker worden vergeven: "Of ik veel krediet heb opgebouwd? Uiteindelijk onthouden mensen toch vooral de laatste wedstrijd die je speelt. Volgende week moeten we er vol tegenaan."