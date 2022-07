Weg transfer en quasi einde seizoen? Tissoudali zou zware knieblessure hebben opgelopen

Volgens Marokkaanse bronnen heeft de speler hen al bevestigd dat hij de ligamenten van zijn goede knie gescheurd heeft. Dat zou betekenen dat hij zes tot acht maanden aan de kant staat en het WK mag vergeten.

Voor AA Gent is het ook een hele klap, want ze wilden hem absoluut houden en deden hem al een nieuw contractvoorstel. Een transfer zou hij dus ook mogen vergeten.

According to @ENDM_Twit :

Tarik Tissoudali will miss the World Cup after suffering a cruciate ligament tear ..

The period of absence will be between 6 and 8 months, as confirmed by the player himself..

