KVM laat zich ringeloren bij dreigender KVO en ook slotoffensief tegen 10 man redt competitiestart niet voor bezoekers

Het duel tussen de twee KV's stond bol van de spanning. KVO startte beter en smeerde KVM een dubbele achterstand aan. De bezoekers gingen tegen tien man nog wel op zoek naar een punt, maar moesten met lege handen naar huis.

Het balbezit was voor Mechelen, het gevaar kwam van Oostende: dat was kort samengevat het verhaal van het eerste half uur. KVM miste de slagkracht om op het middenveld de belangrijke duels te winnen en gaf in de rug van de verdediging een zee van ruimte weg. KVO strafte dat af met aardige aanvallende combinaties.

Bätzner dwong Coucke al in de eerste tien minuten tot een beenveeg. Nadien kroop de Duitser in de rol van aangever. Bätzner stuurde Atanga op weg naar doel, de Ghanees werkte feilloos af in de rechterhoek. De lijnrechter vlagde nog voor buitenspel, de VAR gaf hem ongelijk: toch 1-0 dus.

In het derde kwartier volgde toch een betere periode van Malinwa: Hubert moest een schot van Schoofs onschadelijk maken en duwde de herneming van Storm over. Net op het moment dat de bezoekers meer greep leken te hebben, maakte KVO de 2-0.

Een uitstekende actie en dito inspeelpass van Medley lag aan de basis. Het duo Bätzner - Atanga deed de rest: de eerste met een tweede assist, de tweede met een intikker en dus een tweede doelpunt. Desondanks was de buit nog niet binnen: de VAR riep Wim Smet na rust naar het scherm voor een overtreding van Albanese. Die was te stevig ingegaan op de enkel van Storm en moest vroegtijdig naar de kant.

Uiteraard ging Mechelen tegen tien thuisspelers de druk opvoeren in zijn zoektocht naar de aansluitingstreffer. Die kwam er ook en wel via een onverwachte doelpuntenmaker: Peyre tekende van in de zestien meter voor de 2-1.

Het was in de slotfase zo nog alle hens aan dek voor de Kustboys. De uithaal van Van Hecke werd nog ei zo na de 2-2, maar Hubert verrichte de save van de overwinning. Aan de overzijde liet Gueye nog de 3-1 liggen. Zonder erg van zijn ploeg, want Oostende hield stand met een man minder. De 2-1 van Peyre was slechts een doekje voor het bloeden voor KVM, dat de competitie start met 0 op 6.