Ook voorbije weekend kon over VAR gediscussieerd worden: "Storm zei zelf dat het absoluut geen rode kaart was"

Geen voetbalweekend in de Jupiler Pro League zonder dat de VAR voor heel wat voer tot discussie zorgt. Een fase in KVO - KVM gaf stof tot nakaarten.

Uiteindelijk was het achteraf niet zo'n heel groot thema, want Oostende hield toch de punten thuis. Feit is wel dat de uitsluiting van Alessandro Albanese het spelbeeld grondig wijzigde en KVO het hierna nog moeilijk kreeg. De VAR had scheidsrechter Wim Smet naar het scherm geroepen nadat de ex-speler van Waasland-Beveren was doorgegaan op de enkel van Nikola Storm. Op basis van de beelden trok Smet rood.

"Mijn indruk was dat het toch een heel zware sanctie was", oordeelde KVO-trainer Yves Vanderhaeghe. "In elke fase kan je wel een contact zien. Vorige week had ik ook sommige fases anders beoordeeld dan de spelleiding. Blijkbaar heeft Albanese Storm geraakt."

© photonews

De KV Mechelen-speler zou beweerd hebben dat een uitsluiting overdreven was. "Nikola Storm zei zelf dat het absoluut geen rode kaart was", haalde Vanderhaeghe aan. "Soms wordt na het duel iemand nog geraakt en lijkt het veel erger dan het is."

Terecht of niet terecht, bij KVO zullen ze in de toekomst wel met het VAR-gegeven rekening moeten houden. "Alles kan nu herbeken worden. In onze laatste drie matchen pakten we een rode kaart. Dat kan ons wel punten kosten. We moeten daar een beetje mee oppassen."