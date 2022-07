Van goede band naast het veld naar koningskoppel voor KVO op het veld? "Geweldig gevoel, dit is genieten"

Hebben ze bij KVO een nieuw koningskoppel beet? Bij de overwinning op eigen veld tegen KV Mechelen waren het alleszins dezelfde spelers die de twee doelpunten in mekaar timmerden.

Tweemaal was Nick Bätzner de aangever en David Atanga de afwerker van dienst. "Dit is een geweldig gevoel, voor mezelf en ook voor de ploeg. Dit geeft vertrouwen. Na zo'n match is het genieten", aldus de Ghanese doelpuntenmaker. "We hebben echt teamwork getoond."

Atanga lag constant op de loer om de ruimte in de rug van de KVM-verdediging af te straffen. "Als aanvaller moet je klaar zijn als de verdediging van de tegenstander hoog staat en je plots de ruimte hebt. Als je aanvaller bent, moet je je kansen grijpen. Je moet blijven trainen, blijven proberen. Vorige week hebben we kansen gemist, deze keer hebben we er toch twee kunnen benutten."

Liefst een plek in offensief compartiment voor Atanga

Atanga is een veelzijdige speler en kan bijvoorbeeld ook op het middenveld ingezet worden."Ik speel waar de coach mij zet, maar als het aan mij ligt, is het in het offensieve. Ik kende een goede voorbereiding. Vorig seizoen had ik het moeilijk en geraakte ik niet in de ploeg, maar nu wordt het anders."

En wat blijkt? Het is geen toeval dat uitgerekend Bätzner hem tweemaal op weg zette naar een doelpunt. "Het is een leuk gevoel om twee assists te kunnen geven. Ik ben blij dat ik mijn vriend twee doelpunten kon aanbieden", zegt de Duitser. Er is effectief sprake van een goede band tussen de twee. "We vinden mekaar goed op het veld en brengen ook naast het veld veel tijd met mekaar door."