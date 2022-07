Buijs moet opnieuw grotendeels zelfde verhaal vertellen: "Zo moet je elke week drie goals maken om te kunnen winnen"

Danny Buijs moest na de tweede nederlaag van KV Mechelen een grotendeels zelfde verhaal brengen. Dat ergerde de Nederlandse coach, die zijn team niet elke week dezelfde fouten wil zien maken.

Het ging over voor de tweede wedstrijd op rij vooral over de gemakkelijk geïncasseerde doelpunten. "We moeten daarin veel beter kunnen doen. Bij de 2-0 schieten we de bal wild weg, komt er één bal achter onze verdediging en vanuit een moeilijke hoek volgt dan een breedtepass en kan de bal in een leeg doel getikt worden. Dat mag niet. Als die speler uit die moeilijke hoek moet schieten, heeft hij de kleinste kans op succes."

"Het is niet zo dat de jongens hun best niet doen", onderstreept Buijs. "Vorig seizoen, in de voorbereiding en nu ook in deze competitie krijgt KV Mechelen veel tegengoals. Als dat zo verder gaat, moet je elke week drie goals maken om een keer te winnen. Het is heel knap dat het vorig seizoen vaak lukte om drie-vier goals te maken. We zitten nu niet op het niveau om dat te kunnen doen."

Uit emotie uit positie gelopen

Verder dan één doelpunt geraakte KVM inderdaad niet in Oostende, ook al voetbalde Malinwa meer dan een half uur tegen tien man. "We deden het 25 minuten goed tegen tien man, maar in de laatste 6-7 minuten gingen spelers uit de emotie uit positie lopen. Met de beste bedoelingen, maar dat kwam Oostende beter uit."

KV Mechelen heeft al twee keer een nederlaag over zichzelf afgeroepen. "Natuurlijk is dit frustrerend. We steken er allemaal veel energie in om het goed te laten gaan. Fouten maken deel uit van de sport, maar je moet die wel tot een minum beperken. In het leven is het belangrijk om niet telkens dezelfde fouten te maken. Anders wordt het een lastig verhaal."

Stappen maken

Zeer frappant: KVM had bijna 60 procent balbezit in een helft waarin het een 2-0-tussenstand aangesmeerd kreeg. "Het balbezit hebben, dat boeit me niet zo. Het ligt eraan wat je er mee doet. Op cruciale momenten moet je weten wat er van je gevraagd wordt. Soms moet je als verdediger een duel spelen en regelmatig winnen, soms moet je het duel niet spelen en de ruimte verdedigen. Daar moeten we stappen in maken."