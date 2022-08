Urhoghide (KVO-huurling van Celtic) kan in eerste vol seizoen in België smaakmaker worden: "Een beest, een monster"

Als KVO een goed seizoen kan doormaken, betekent dat wellicht dat Urhoghide, de Celtic-verdediger die opnieuw wordt uitgeleend aan de kustploeg, nog meer zijn stempel kan drukken.

Osaze Urhoghide werd vorig seizoen reeds vijf maanden door KV Oostende gehuurd van Celtic Glasgow. Zijn uitleenbeurt is inmiddels met nog een volledig seizoen verlengd. "Hij is een beer. Verdedigend heeft hij enorm veel kwaliteiten", beschrijft Yves Vanderhaeghe zijn speler. "En het eerste wat een verdediger moet doen, is natuurlijk verdedigen."

Uiteraard is er bij de 22-jarige Nigeriaan ook nog progressiemarge, weet ook zijn coach. "Hij moet nog een beetje groeien in het initiatief nemen aan de bal. Als hij soms met de bal opdrijft, mag hij dat misschien doen met iets meer overtuiging."

Grap over mode

Vanderhaeghe moet wel lachen met de présence van Urhoghide. "Zijn kuiten spannen in zijn jeans. Hij is zo het toonbeeld van die mode om met veel gaten in de broeken rond te lopen", grapt Vanderhaeghe. Alleszins is het wel het type verdediger dat de tegenstand angst inboezemt. "Zijn verschijning maakt indruk, soms misschien te veel indruk. Hij is een beest, een monster."