Union begint met 4 op 6 aan competitie! Sykes bezorgt Geraerts eerste zege als T1 tegen Charleroi

Karel Geraerts heeft bij zijn eerste thuiswedstrijd als T1 meteen mogen vieren. Union nam verdiend de maat van Charleroi, dat een lastige avond kende in het Dudenpark. Het was de mee opgerukte Sykes die kort na de rust de netten bol zette. Union wipt over Charleroi naar de koppositie, met 4 op 6.

Bengaals vuurwerk voor de match in het Dudenpark. Het was geen voorbode voor wat de fans voorgeschoteld kregen. Tempo en dynamiek in overvloed, doelgevaar was voor de pauze erg schaars. Union begon vol overgave aan de partij, Charleroi moest het spel ondergaan. Nieuwkoop testte de reflexen van Koffi, een kopbal van Burgess ging net naast.

Charleroi hield de ruimtes klein en wilden niet in de val van de Unionisten lopen. De grootste kans van de eerste helft was er overigens één voor de mannen van Edward Still. Na een puike en verzorgde tegenaanval werd Kayembe vrijgespeeld aan de tweede paal. Moris had een prima voetveeg in huis om de (voormalige) Rode Duivel van een gevleide 0-1 te houden.

Was het voor de pauze met een vergrootglas zoeken naar doelgevaar, dan ging dat in de tweede helft stukken vlotter. Teuma deed Charleroi bibberen met een vlijmscherpe vrije trap, niet veel later schoot Vanzeir te centraal. Maar ook de Zebra's deden van zich spreken: Zaroury testte Moris, maar nauwelijks een minuut later pakte de Luxemburger uit met een fantastische parade op een verre trap van Ilaimahritra.

Sykes breekt de ban, Koffi houdt Charleroi in de match

Een doelpunt kon niet uitblijven en het was Union dat net voor het uur al bij al verdiend op voorsprong kwam. Nieuwkomer Sykes rukte gezwind mee op en zette een dubbelpass op met Vanzeir, om vervolgens het leer loepzuiver in de verre hoek te deponeren: 1-0. De Brit is absoluut niet de meest verfijnde verdediger uit de Jupiler Pro League, maar deed dit schitterend. Union rook bloed en ging op zoek naar de geruststellende 2-0, maar Koffi was veruit de beste Zebra. De Burkinees duwde een strakke vrije trap van Teuma tegen de kruising.

Edward Still gooide met Mbenza, Gholizadeh, Heymans en nieuwkomer Benbouali nog heel wat offensief geweld tussen de lijnen, maar een slotoffensief van de Zebra's bleef uit. Union nam verdiend de scalp van Charleroi. De ploeg van Karel Geraerts begint aan het seizoen met vier op zes en kan met vertrouwen naar de clash met Rangers van komende dinsdag.