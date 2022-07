Desastreus Anderlecht gaat ten onder tegen veel gretiger en uitgekookter Cercle Brugge

Anderlecht heeft geen al te goeie beurt gemaakt in Jan Breydel. Tegen Cercle Brugge kregen ze in de eerste helft niks voor elkaar. Een rode kaart voor Ishaq Abdulrazak maakte het allemaal nog wat erger. In de tweede sloeg de Vereniging dodelijk toe op de counter.

Anderlecht kreeg geen voet aan de grond in Jan Breydel en dat was een heel pijnlijke vaststelling voor Felice Mazzu. Nochtans was men gewaarschuwd: Dominik Thalhammer laat zijn ploeg 90 minuten lopen en strijden. Ga één man voorbij en een tweede wacht je op. En als het nodig is staat er ook nog een derde gereed.

Ishaq verzuipt en krijgt rood

Tegen Cercle moet de bal héél vlot rondgaan en moet er over de grond gespeeld worden. Maar Anderlecht deed geen van beide. Na 9 minuten hadden zowel Ishaq als Verschaeren al geel achter hun naam staan omdat ze de bal verloren in een duel en die nog tevergeefs wilden recupereren. En dan moest het ergste voor de Brusselaars nog komen.

© photonews

Ishaq - hij had al heel wat fouten achter zijn naam - kreeg het bij een stilstaande fase aan de stok met Da Silva Lopes. Hij gaf hem een elleboogje op de borst, maar de refs hebben duidelijke richtlijnen gekregen: de beweging alleen volstaat al. Vraag het maar aan collega Murillo. Rood voor de rechtse wingback en Anderlecht kreeg het nog wat moeilijker. Trebel moest een bal van de lijn halen of Anderlecht ging de rust in met een achterstand.

Remco interessanter

Nog een uur met tien tegen dit en veel fans hadden al overgeschakeld naar de Clasico San Sebastian, want daar was ene Remco Evenepoel aan het vliegen. Toch nog één paars-witte ex-speler die kwaliteit bracht. De expected goals voor Anderlecht de eerste helft: NUL!

© photonews

Mazzu bracht dan maar Fabio Silva. Wat meer diepgang en ook een jongen die de bal kan vasthouden vooraan. En het liep inderdaad beter. Ook omdat er meer over de grond gecombineerd werd. Amuzu kopte de beste - en enige - kans tegen de lat. Dat had ook altijd doelpunt moeten zijn. Van Crombrugge kreeg aan de overkant ook wel het nodige werk.

Net op het moment dat Anderlecht toch het laken naar zich toe leek te trekken, sloeg Cercle toe. Op een dodelijke counter schakelde Deman de aansnellende Debast uit en vond Torres om het af te maken. Die van Brugge zaten op dat moment allemaal al met krampen tot achter hun oren. Zoveel hadden ze gelopen.

Daar kon Anderlecht amper iets tegenover zetten, niet qua fysieke mogelijkheden, maar ook niet qua technische. Zoveel afval in de opbouw... het deed pijn aan de ogen. Hier gaat Felice Mazzu een oplossing voor moeten vinden.