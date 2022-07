Opmerkelijk debuut bij Cercle Brugge: West-Vlaamse verdediger met Oekraïense moeder en Kazachse vader

Gisterennamiddag mocht Christiaan Ravych zijn debuut maken bij Cercle Brugge na de blessure van Edgaras Utkus. En wat de buitenwereld ook mag denken: "Ik ben een echte West-Vlaming!"

Zijn naam doet natuurlijk iets anders vermoeden, maar de uitleg daarvoor is simpel. "Mijn moeder is een Kazachse en mijn vader een Oekraïner. Ze hebben elkaar ontmoet in België en ik ben hier geboren", aldus de 20-jarige Ravych, die gisteren zelfs zijn verjaardag vierde. "Ik voel me echt een West-Vlaming hoor. Ik woon normaal gezien in Kuurne, maar ik verblijf veel hier (Brugge) omdat dat makkelijker is. Ik studeer hier ook Sport en Beweging."

De rijzige verdediger deed het zelfs heel goed. "Ik kan ook op het middenveld of op de backs spelen, maar het liefst speel ik centraal in de verdediging, daar kan ik - denk ik - ook het verst geraken. Stress had ik niet echt, want het liep wel goed."