Benito Raman komt met stevig statement na nederlaag van Anderlecht

RSC Anderlecht leed op de tweede speeldag zijn eerste nederlaag van het nog prille seizoen.

Cercle Brugge klopte paarswit op Jan Breydel zaterdagavond met het kleinste verschil. Voor Benito Raman iets waar je niet te lang bij stil moet staan.

“We focussen op donderdag”, verwijst Raman bij Het Nieuwsblad naar het eerste Europese duel dat RSC Anderlecht volgende week moet afwerken.

“Als we daar winnen zijn we de beste, verliezen we dan kunnen we bij wijze van spreken de helft van de ploeg verkopen. In die zin is het niet zo belangrijk wat de buitenwereld zegt. Dat gaat het ene oor in en het andere weer uit”, is zijn analyse duidelijk.