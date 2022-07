Normaal sterkhouder, maar nu ging ook Delcroix ten onder met Anderlecht: "Geen goeie match van mij"

Noem er eens twee die tegen Cercle Brugge goed waren? Wij hebben ze alvast niet gevonden. Zelfs Hannes Delcroix, die normaal altijd zijn wedstrijd speelt, ging mee ten onder.

Delcroix gaf dat ook eerlijk toe. "Het was geen goeie match van mij. Zeker de eerste helft. Maar zulke wedstrijden bestaan natuurlijk ook. Ik heb er geen uitleg voor. We moeten nu met z'n allen focussen op de volgende match en deze zo snel mogelijk vergeten. Donderdag is alweer een andere competitie."

Al kon Anderlecht nog op een diefje met punten gaan lopen zijn. "In de tweede helft toonden we dat we wel onder die druk konden uitvoetballen, zelfs met tien. We verdienden ook om te scoren. Maar in de volgende matchen zullen we meer karakter moeten tonen. We leken wel wat verrast in de duels, terwijl we verwittigd waren."

Delcroix ging ook liggen in een duel met Hotic, waarna een doelpunt van Lopes Da Silva werd geannuleerd. Al leek er ons weinig aan de hand. "Ik voelde toch een tik. Mijns inziens was het fout. De scheidsrechter stond er dichtbij."