Raman voelde zich aanvallend machteloos tegen Cercle: "Seba en ik zagen de ballen over onze hoofden vliegen"

Benito Raman moest na een uur naar de kant. In dat uur had hij amper een bal gezien. Door de hoge druk van Cercle kozen zijn ploegmaats ervoor om wat kruisraketten te versturen. En daar konden de spitsen niets mee aanvangen.

Raman zuchtte eens toen we hem voorlegden dat Anderlecht misschien wel te veel de lang bal gebruikt heeft. "Te veel? (schudt het hoofd) We hebben die eerste helft enkel maar met lange ballen gespeeld. Seba (Esposito, nvdr.) en ik hebben weinig ballen gezien. Of toch wel: toen ze over ons hoofd vlogen. We moeten dit allemaal vergeten en focussen op donderdag."

Maar dit moet wel een wake up call zijn voor de Anderlecht-spelers. "Als je zestig minuten met tien tegen elf moet spelen, speel je enkel in de kaarten van Cercle. We hebben onze taken niet uitgevoerd en dan kwam die domme rode kaart er nog eens bovenop. In de tweede helft kregen we nog de beste kans. Ik dacht dat Ciske wel zou scoren op mijn voorzet, maar ja... En dan komt de bal nog twee keer tegen de hand van een Cercle-speler. Waarom daar niet naar gekeken wordt, is me ook een raadsel."

Donderdag kan Anderlecht zich zulke misstap niet veroorloven. Een vroege Europese uitschakeling behoort niet tot de plannen. "Als we winnen, zijn we de beste. Als we verliezen, moet de helft bij wijze van spreken vertrekken. Alles van buitenaf moet één oor in en het andere oor uitgaan. Er is geen reden tot paniek. Vorig jaar waren er ook mindere momenten waar we zijn doorgekomen."