Mazzu zag zijn ploeg een hele week voorbereiding vergeten: "We verloren de match in de eerste helft"

Felice Mazzu had zijn spelersgroep er genoeg op gewezen: als Cercle Brugge zijn principes van pressing en intensiteit bovenhaalt, wordt het een moeilijke zaak. Maar blijkbaar hadden ze dat niet helemaal door.

Die eerste helft van Anderlecht was immers catastrofaal. "We zijn echt ontgoocheld natuurlijk. We verloren de match in de eerste helft. Daar hebben we ons kwetsbaar opgesteld en daar putte Cercle vertrouwen uit. We deden niet wat we voorbereid hadden", knikte Mazzu. "We moesten tussen de lijnen spelen, dat deden we niet. We moesten verzorgd spelen, maar we pakten twee gele kaarten. Cercle was gewoon beter in hun spelprincipes."

Cercle-trainer Dominik Thalhammer sprak over een 'uiterst verdiende zege' en wij neigden daarmee akkoord te gaan. Mazzu echter niet... "Nee, we verdienden deze nederlaag niet. In de tweede helft hadden we de betere kansen met Amuzu en Fabio. Als we op dat moment betere keuzes maken, hoefde dit niet. We hebben hen ons te veel druk laten opleggen. We durfden niet naar voor voetballen."

Mazzu kon het spelbeeld wel nog veranderen door Fabio Silva in de plaats van Ashimeru te brengen. "Met tien man hadden we geen drie man in het centrum nodig. Het was een gedurfde keuze en pakte bijna goed uit. Nee, mijn spelers hebben dit niet onderschat. De rode kaart voor Ishaq? Daar heb ik geen mening over. We gaan hem steunen en er bovenop helpen."