Anderlecht-killer trainde bij Monaco onder Philippe Clement: "Een ander soort voetbal"

RSC Anderlecht verloor zaterdag met 1-0 op bezoek bij Cercle Brugge.

Linksachter Louis Torres mocht tegen Anderlecht debuteren met een invalbeurt en zette meteen de puntjes op de i met een winning goal. De youngster van AS Monaco tekende voor twee seizoenen bij Cercle Brugge en wil in België helemaal doorbreken.

Zijn doelpunt deed alvast veel deugd. “Wat een gevoel, ik moest mezelf in de wang knijpen om te beseffen dat het echt was”, klonk het bij Het Nieuwsblad.

“Voor de match was ik nochtans doodnerveus want dit is nieuw voor mij. Ik ben hier nu pas amper anderhalve maand, kom pas kijken als prof en dan maak ik meteen dit mee. Dit is een droom, echt fantastisch.”

Nochtans liep het niet van een leien dakje om in Brugge aan de slag te gaan. “Het was aanpassen aan de speelstijl, door die pressing ligt de intensiteit hier enorm hoog. In Monaco zat ik bij de B-ploeg maar ik trainde vaak mee onder Philippe Clement. Ze spelen er een ander soort voetbal en we moesten de knop omdraaien.”