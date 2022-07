Nieuw seizoen, zelfde recept van Dominik Thalhammer: "We hadden volledige controle tegen Anderlecht"

Je had er gif kunnen op innemen: Dominik Thalhammer ging geen tweede prestatie zoals tegen Westerlo tolereren. Thuis tegen Anderlecht toonde Cercle Brugge een heel ander gezicht.

Thalhammer heeft geen minuut op zijn bank gezeten tijdens de wedstrijd. "Het was heel intens ja. Er waren heel veel dingen die we moesten controleren", aldus Thalhammer. "We hadden een moeilijke trainingsweek na onze slechte start tegen Westerlo. Veel jongens begonnen te twijfelen, maar vandaag toonden we het echte Cercle."

En dat was indrukwekkend zoals vanouds. De helft van de ploeg lag tegen het einde van de wedstrijd met krampen tegen het canvas. De data waren nog niet uitgelezen, maar de afstand die de ploeg aflegde, moet enorm geweest zijn. "We hebben getoond wat we kunnen als we onze principes blijven aanhangen", vervolgde Thalhammer.

"Dan kunnen we het iedereen moeilijk maken. We hadden totale controle van de match. We verdienden deze zege. Bij de rust hebben we gezegd van niet te offensief te denken. We moesten hun tegenaanvallen eruit halen en wachten op ons moment. We wisten dat dat nog zou komen."