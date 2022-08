KVM na 0 op 6: "Twee matchen niet goed genoeg, maar niet spreken over een crisis, we mogen niet beginnen twijfelen"

Zo, een 0 op 6 op het rekest voor KVM. Om van een crisis te spreken is het uiteraard nog veel te vroeg, maar het is duidelijk niet de verhoopte competitiestart voor Malinwa.

De hele voorbereiding zag het er niet naar uit dat Peyre deel zou uitmaken van de basiself. Twee speeldagen verder heeft de verdediger 135 speelminuten achter zijn naam en is hij de enige doelpuntenmaker. Tegen KVO werd Peyre met specifieke instructies het veld op gestuurd.

"Iedereen moet klaar zijn. Ik probeer zelf druk vooruit te zetten en aan te sluiten bij het middenveld. Dat is wat de coach van mij vroeg, als Ambrose of Bätzer afhaakte." Met de huidige resultaten is er evenwel geen ruimte om aan het individu te denken. " Ik hoop vooral dat we volgende week met drie punten staan. Een 0 op 6 is geen goede start van het seizoen. We moeten dit snel rechtzetten."

KV Mechelen stelt het inderdaad nog altijd zonder punten na de nederlagen tegen Antwerp en Oostende. "Het was twee matchen niet goed, want het zijn enkel de resultaten die tellen. We mogen nu wel niet beginnen twijfelen. We moeten niet spreken over een crisis ofzo."

"We willen zo snel mogelijk winnen en die 0 weg hebben", kijkt ook Rob Schoofs uit naar een eerste zege. "We hadden twee keer niet hoeven te verliezen. In de eerste plaats moeten we beter verdedigen. Met het niveau dat we de voorbije jaren haalden, moeten we in Oostende altijd punten pakken."

Door de trainerswissel worden er nu wel andere dingen gevraagd van de spelers. Dat vergt misschien gewoon tijd. "Het is voor iedereen zoeken, maar dat is geen excuus. Het is duidelijk dat het nog niet genoeg is. Uiteindelijk maakt het niet uit hoe we spelen, is het elf tegen elf en moeten we er voor zorgen dat we scoren en minder doelpunten weggeven."