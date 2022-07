Vanderhaeghe looft KVO-fans en is opgelucht na driepunter: "Heb niet zo'n negatief beeld als kenners in hun prognose"

Met dank aan de steun van de fans heeft het KVO van Vanderhaeghe het ongelijk van de kenners een eerste maal bewezen. Een thuiszege tegen KV Mechelen is een resultaat dat gezien mag worden.

"Als je ziet hoe we moesten strijden tot het einde, vergeet je hoe goed we waren in de eerste helft. Er stond toen één ploeg op het veld die voor gevaar zorgde. De 2-0 was absoluut verdiend. Ik ben enorm opgelucht dat we de drie punten hebben. We willen thuis elke wedstrijd iets kunnen betekenen en ervoor zorgen dat we niet het slachtoffer worden van dit seizoen", aldus Yves Vanderhaeghe na de 2-1-zege.

Meteen een verwijzing ook dat er aan het einde van het seizoen drie ploegen zakken naar 1B. "Hier en daar plaatsen kenners ons in hun prognose daarbij. Ik heb daar niet zo'n negatief beeld over. De reden waarom ik opgelucht ben, is dat we in herinnering moeten houden met wat over ons gezegd wordt. We hebben bij KVO een jonge groep en dat kan dan al eens voor trillende benen zorgen."

Enthousiasme

Anderzijds mag ook het tegenovergestelde niet gaan plaatsvinden. "Het is zeker en vast oppassen dat we in ons enthousiasme naar een overwinning onszelf niet voorbij lopen. We hebben nu eens gewonnen en dat zal onze schouders wat steviger maken en ons een klein beetje vertrouwen geven. Als we nog met nul punten stonden, was het tegen Charleroi 'van moeten'. Nu is het 'van mogen'."

Dat komt dus door die overwinning tegen KV Mechelen, die er kwam na een moeilijke slotfase. De steun van de fans sleurde een tienkoppig Oostende er door. "We hebben fantastische supporters. Zelfs als we minder presteren, gaat er weinig negativiteit van hen uit. Ze blijven achter de ploeg staan. Ze hebben een fantastische mentlaiteit. Dat helpt wel om het resultaat over de streep te trekken. Merci aan de supporters."

Thuisreputatie creëren

Het is een wisselwerking, want de supporters kunnen dan weer tevreden naar huis terugkeren. En de buitenwereld zal akte nemen van de winst van KVO. "Ook altijd leuk om een eerste thuismatch te winnen. Dan hebben tegenstanders toch iets van: "Naar Oostende moeten, niet gemakkelijk". Dat hebben we vroeger kunnen creëren en ik zou dat graag opnieuw doen."