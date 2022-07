Ghanees die evengoed op bank kon beginnen man van de match in #KVOKVM: "Hij wil echt die cijfers achter zijn naam"

Voor onze man van de match in KVO - KVM kwamen we terecht bij de Ghanees die met twee doelpunten de thuisploeg de overwinning schonk.

Toegegeven: er waren wel meerdere kandidaten. Achteraan bij Oostende maakten enkele jongens een goede indruk. Ambrose woog dan weer op de KVM-verdediging en dan was er nog Bätzner die twee assists uitdeelde. "Niet enkel in de offensieve aanpak, maar ook in het innemen van posities om pressing te zetten, was Bätzner belangrijk. Hij speelde een heel slimme partij", vond trainer Yves Vanderhaeghe.

Maar goed: het zouden geen assists geweest zijn moest Atanga niet telkens voor de afwerking gezorgd hebben. "Hij scoort niet enkel twee keer, maar ook de manier waarop mag gezien worden. Hij loopt randje buitenspel goed in de diepte op die prachtige pass van Bätzner. Die twee voelen mekaar goed aan. En één-tegen-één legt Atanga dan toch veel overtuiging aan de dag."

Inderdaad: de rechterflankaanvaller joeg de 1-0 zonder genade, met kracht en precisie, in de rechterhoek. "Hij had echt iets van: "Nu ga ik scoren". Vorig seizoen is hij wat dat betreft op zijn honger blijven zitten. Hij wil nu echt die cijfers achter zijn naam."

De ironie wil dat het lang niet zeker was dat Atanga wel aan de aftrap zou verschijnen. "De positie van Bätzner hing niet af van de beschikbaarheid van Sakamoto. Als Sakamoto fit geweest was om te spelen, had ik - raar maar waar - Atanga misschien op de bank laten beginnen."