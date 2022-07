Stewards KV Mechelen vervullen een heldenrol onderweg naar Oostende

Toen de stewards van KV Mechelen onderweg waren naar Oostende zagen ze een dodelijk ongeval gebeuren. Ze zijn onmiddellijk gestopt en hebben hebben de eerste zorgen toegediend en het verkeer geregeld.

“Enkele auto’s voor ons zagen we plots een mobilhome in de lucht vliegen en in de berm belanden”, vertelt hoofdsteward Filip Brosens. “Het was een erg zware klap en we wisten meteen dat we moesten gaan helpen. De bus is gestopt en we hebben snel onze oranje jassen van het voetbal aangetrokken. Alles verliep heel goed en georganiseerd. We dienden de eerste zorgen toe en regelden het verkeer, zodat de hulpdiensten vlot tot bij de slachtoffers geraakten”, vertelde hij tegenover Gazet van Antwerpen.

Nadat de hulpdiensten ter plaatse waren bleven ze hulp bieden. “Samen met de politie hebben we ramptoeristen op afstand gehouden en zorgden we ervoor dat er geen foto’s genomen konden worden. We hebben de slachtoffers zo goed mogelijk proberen afschermen. Ik ben enorm fier op de stewards, want iedereen handelde in een reflex. Het is onze opdracht om mensen te helpen. Niet alleen in de tribunes tijdens een voetbalwedstrijd, maar ook bij een ongeval. We vinden het dan ook niet meer dan normaal dat we meteen onze hulp hebben aangeboden.”