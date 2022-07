Eerste baltoets levert meteen assist op: "Mijn eerste op hoogste niveau, doet deugd"

Acht minuten voor tijd mocht hij opdraven voor STVV, een halve minuut later zorgde hij al voor een statistiek met een assist. Ook dat is voetbal.

Stan Van Dessel speelde zijn zeventiende profwedstrijd op het hoogste niveau bij STVV en zorgde voor zijn eerste assist op het hoogste niveau.

Hij viel in en moest meteen de corner trappen, want een aantal vaste nemers stonden niet meer op het veld. "Ik trapte en hij viel goed. Leuk om zo meteen voor een assist te zorgen met mijn eerste baltoets", aldus Van Dessel.

Leuk puntje

"Neen, ik keek niet meteen op mijn gsm, maar ik zal wel wat berichtjes gekregen hebben. Ach, het is vooral leuk dat het nog een punt oplevert voor ons en ik denk wel dat het verdiend was op basis van de tweede helft."

"Vooraf hadden we getekend voor een punt en het is ook geen slecht resultaat. We focussen ons op stilstaande fases en dat levert nu op."