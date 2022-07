Extra domper voor Gent? Sterkhouder verlaat stadion op krukken

Bij de 1-0 van Cuypers kon hij nog meevieren, even later had hij de 2-0 misschien zelf aan de voet. Maar nog voor rust was het verhaal voor Tarik Tissoudali geschreven.

Hein Vanhaezebrouck zag dat de Buffalo's hun aanvaller misten en terugplooiden na de noodgedwongen wissel van Tarik Tissoudali. Die moest meteen naar binnen en kon echt niet verder. Zijn linkerknie was al helemaal ingepakt, maar hij mankte nu duidelijk met het andere been. Andere knie Na de match passeerde hij de mixed zone op krukken, foto's zullen duidelijkheid moeten scheppen over de ernst van de blessure. "Het ziet er ernstig uit, maar het is afwachten voorlopig. We hopen dat het meevalt", liet Hein Vanhaezebrouck zich ontvallen. Sowieso is het een domper voor de Buffalo's, die hun spits echt wel nodig hebben. Eerder deze week was er nog sprake van een mogelijke transfer naar Qatar, nu is het vooral bidden dat hij niet te lang buiten strijd is.