Jonas De Roeck ondanks verlies toch tevreden over wedstrijd: "Hebben de identiteit van Westerlo getoond"

Geen 6/6 voor promovendus Westerlo. Na een aangename pot voetbal gingen de Kemphanen met 2-0 onderuit tegen Oud-Heverlee Leuven. Toch was trainer Jonas De Roeck achteraf niet ontevreden.

Westerlo had het meeste balbezit en het meeste schoten maar kon geenenkel schot kadreren. "Dan weet je dat het moeilijk wordt", horen we een ex-trainer van Westerlo al zeggen. De huidige Westerlo-trainer Jonas De Roeck toonde zich niet ontevreden na de partij.

"De opdracht was vandaag om ons te tonen met onze manier van voetballen op het veld van OHL, toch een ploeg met heel wat kwaliteiten. En daar zijn we toch in geslaagd, we hebben onze identiteit getoond. Hun eerste grote kans was een doelpunt en dat is misschien wel het verschil tussen 1B en 1A, dat de kleine fouten hier wel worden afgestraft", klinkt het over de eerste helft.

Dat is het verschil tussen 1A en 1B

In de tweede helft was het lastiger voor Westerlo om aanallen te creëeren aangezien Leuven besloot om wat meer in een laag blok de bezoekers op te vangen. "Ze hebben de kwaliteiten om er dan in de omschakeling goed uit te kunnen komen. Toch vind ik dat we dat niet slecht gedaan hebben. Het blijft echter een werkpunt om in de 16 van de tegenstander ook effectief op doel te trappen", analyseert hij verder.

Penaltyfase

De wedstrijd kon lang nog alle kanten op totdat Leuven een penalty kreeg na hands en een rode kaart voor Westerlo-verdediger Perdichizzi. Een discutabele penaltyfase? "Neen, het was duidelijk penalty. Hij raakt de bal met zijn hand en dan is het penalty daar. Enkel vind ik de rode kaart wat overdreven. Als scheidsrechter moet je daar de wedstrijd toch wat beter aanvoelen. Hij had al geel en een tweede was hier wel terecht geweest. Perdichizzi moest er sowieso uit en ik denk dat geel terechter was geweest", besluit Jonas De Rock.