Sinan Bolat zag hoe Westerlo niet kreeg wat het verdiende: "Leuven komt twee keer voor doel en ze scoren twee keer"

Aan de eerste goal kon hij misschien net wat meer doen maar Sinan Bolat had niet bijster veel werk tegen OH Leuven. Toch verloor Westerlo met 2-0.

"Op een diefje", erkent Bolat na de wedstrijd. "Wij waren de enige ploeg die kansen creëerde en durfde voetballen maar Leuven profiteerde van onze foutjes en scoorde twee keer uit twee kansen. Verder hebben ze geen kansen gehad", analyseert Bolat.

Dat OH Leuven vanuit de organisatie speelde hadden de bezoekers wel verwacht. "Ze hebben daar de spelers voor en ze wilden ons op de couner verrassen maar we hebben dat eigenlijk goed opgelost want buiten het tegendoelpunt of de penalty geven we niets weg. We mogen met een opgeheven hoofd weer huiswaarts keren", klinkt het positief.

Tegendoelpunt

Bij de 0-1 van OH Leuven duwde Bolat eerst een schot van Tamari uit zijn doel. Thorsteinsson stond echter op de juiste plaats om de bal alsnog in doel te duwen. "Ik wou de bal wel verder boksen maar hij kwam snel en met een curve dus dat was heel lastig. Dan stonden ze daar met twee vrij aan de tweede paal... als we daarvoor rustiger bleven voor doel, hadden wij al kunnen scoren."

En nu naar Gent, een speciale verplaatsing voor Sinan Bolat. Toch? "Nee hoor niets speciaal. Ik heb al voor meerdere ploegen gespeeld in België dus waarom zou dit speciaal zijn. De supporters? Ik heb nooit een probleem gehad met hen en ze altijd bedankt voor hun steun", besluit de Turks-Belgische doelman.