Patris en Pletinckx proberen perfecte seizoensstart te verklaren: "Goed gewerkt van de club deze zomer"

0-2 in Kortrijk en 2-0 tegen Westerlo. OHL beleeft de perfecte seizoensstart.

Niet alleen door tweemaal te winnen maar ook door tweemaal de nul te houden. Wie beter geplaatst dan OHL-verdedigers Ewoud Pletinckx en Louis Patris om daar een verklaring voor te zoeken?

"Het loopt heel goed momenteel, eigenlijk kan het niet beter lopen en zeker niet als verdediger. Of er een verschil is tegenover vorig seizoen? Eigenlijk niet", klinkt het bij Patris.

Of toch... Pletinckx laat als nieuwkomer ook zijn licht op de zaak schijnen. Aangezien er 5 nieuwkomers in de ploeg staan, zou je toch eerder verwachten dat het eerst nog wat zoeken is naar de symbiose. "Maar de nieuwe spelers waren er al vroeg bij dit jaar, net als ik. Daardoor hebben we nagenoeg de hele voorbereiding samen kunnen doen. Leuven heeft goed gewerkt om op tijd klaar te zijn voor het nieuwe seizoen", klinkt het bij de centrale verdediger.

En Patris treedt hem bij met het volgende aspect: "We zijn heel vroeg aan de voorbereiding begonnen waardoor we net beter op elkaar zijn ingespeeld dan veel andere ploegen", vertelt hij. OH Leuven begon als eerste aan de voorbereiding voor het nieuwe seizoen, een trend die we nu bij de rest ook zullen zien?