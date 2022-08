Analist ziet Vrancken belofte nakomen: "Hij wou georganiseerde chaos en die kreeg hij ook"

Als je bij één ploeg de hand van de trainer al duidelijk ziet, is het wel bij KRC Genk. De Limburgers hebben al lang het aanvallende potentieel, maar het kwam er niet uit. Wouter Vrancken krijgt dat wel naar boven.

Dat zag ook analist René Vandereycken. “HIj zei vooraf dat hij georganiseerde chaos wilde en die kreeg hij ook. Er zat heel veel beweging in het team van Genk, wat bij de spelers van Standard voor chaos zorgde. Vooral op de rechterflank van Genk was er veel afwisseling", merkt hij op in Het Nieuwsblad. "Paintsil trok vanop rechts vaak naar binnen, maar Muñoz ging dan van achteruit buitenom. Het flankspel maakte het verschil in deze wedstrijd, zo konden de Limburgers winnen.”

Ook andere spelers dragen nu hun steentje aanvallend bij. “Centraal dook Bryan Heynen trouwens vaak op verrassende posities op, waardoor het gevaar van verschillende kanten kwam bij Genk. Vrancken had ook goed ingeschat dat de jonge El Khannouss al klaar was voor een centrale rol.”