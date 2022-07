Bilal El Khannouss geniet van eerste optreden als basisspeler maar blijft realistisch: "Er zullen nog nieuwe spelers komen"

Bilal El Khannous was het witte konijn uit de hoed van Genk-trainer Wouter Vrancken en de 18-jarige middenvelder debuteerde met een fantastische wedstrijd.

Twee dagen voor de aftrap kreeg El Khannous van trainer Vrancken te horen dat hij voor de eerste keer in zijn carrière aan de basis zou starten van een wedstrijd. Maar de Marokkaanse Belg bleef er rustig onder: "Er was wel een beetje druk maar ik had niet zo veel stress vooraf, ik kon nog goed slapen", klinkt het.

Het had niet veel gescheeld of El Khannous was deze zomer vertrokken want er waren verschillende buitenlandse aanbiedingen. Maar hij wees ze allemaal af: "Ik heb nooit getwijfeld en bijgetekend. Ik ben er zeker van dat ik me hier het beste kan ontwikkelen", zegt hij zelfverzekerd.

Toekomst

Racing Genk heeft in het aanvallende compartiment heel wat zorgen maar met de jonge El Khannous lijkt er een speler te zijn opgestaan die de leemte kan vullen. Toch maakt hij zich geen illusies.

"ik denk wel dat de club een paar spelers zal bijhalen, zeker nu er wat vertrokken is. Maar ik zal mijn best blijven doen en proberen om zoveel mogelijk te spelen. Vandaag heb ik mijn best gedaan en ik zal elke kans nemen om mijn truitje nat te maken voor de ploeg", besluit hij strijdvaardig.