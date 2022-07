Ronny Deila verstopt zich niet achter excuses: "Verdienden deze nederlaag"

Standard staat duidelijk anders tussen de lijnen dan vorig seizoen maar na twee wedstrijden bengelen ze met 1/6 wel onderaan in het klassement.

Vorige week op het veld van AA Gent sleepten ze met z'n tienen nog een puntje uit de brand tegen AA Gent maar op het veld van Racing Genk konden de Rouches nooit aanspraak maken op een punt. Na een kwartier spelen stond het immers al 2-0 voor de thuisploeg.

"Het was een heel lastige wedstrijd met een slechte start voor ons. We beginnen direct met een achterstand en dat is iets wat je niet wil. We verloren de bal te veel centraal op het veld en een goed team als Genk buit dat eenvoudig uit in de omschakeling. We verdienden deze nederlaag. We hebben te veel kansen tegen gekregen en te weinig zelf gecreëerd", klinkt de Noor eerlijk in zijn analyse op de persconferentie achteraf.

"Dat we de bal verliezen is geen ramp. Dat gebeurt vaker in een wedstrijd. Maar daarna doen we er ook niet alles aan om het achterin dicht te houden. Nu wordt het de zaak om te blijven werken en te leren uit deze ervaring, samen naar oplossingen zoeken."

Penaltyfase

Standard kreeg een derde doelpunt tegen op strafschop nadat Bodart eerst de elfmeter kon stoppen maar te vroeg van zijn lijn kwam waardoor de spits van Genk een herkansing kreeg. "Een beetje vreemd", vond Deila het gegeven. "Hoe kun je als doelman een strafschop pakken als je helemaal niet mag bewegen voor de bal getrapt wordt? Het wordt onmogelijk dan", scheen hij zijn licht over de fase.

Na Gent en Genk ontvangt Standard volgende week Cercle Brugge en daarna trekken ze naar Westerlo. Kunnen ze daar hun eerste driepunter pakken?