LIVE Ikwuemesi breng OHL snel weer op gelijke hoogte tegen Club

Tussen twee wedstrijden in de Champions League ontvangt Club Brugge in de competitie OH Leuven. Kan blauw-zwart voor de afreis naar Madrid nog wat extra vertrouwen tanken?

Drie dagen na het 3-3 gelijkspel tegen Atlético Madrid moet Club Brugge alweer aan de bak in de Belgische competitie. De wedstrijden blijven elkaar aan een sneltempo opvolgen voor blauw-zwart.

Forbs keert terug in de selectie

In vergelijking met woensdag recupereert Club wel Carlos Forbs. De Portugees kreeg tegen Standard een trap op zijn voet en was niet fit om te spelen tegen Atlético Madrid.

Club pakte in de competitie 9 op 15 in 2026, geen overdreven goed rapport. Om Union nog wat meer onder te zetten voor zijn wedstrijd tegen Antwerp is winnen dan ook de enige mogelijkheid voor blauw-zwart.

Club doet het goed tegen OHL

OHL ligt Club thuis ook goed, op twaalf wedstrijden won het tien keer en speelde het twee keer gelijk. Sinds 2020 verloor Club niet meer van OH Leuven, maar de ploeg van Felice Mazzu is wel aan een goede reeks bezig met al vier wedstrijden zonder nederlaag.

Union en KV Mechelen speelden gelijk tegen OHL en KAA Gent en Dender bleven met lege handen achter. Zal ook Club Brugge zijn tanden stukbijten? Het zou alleszins hoogst ongelegen komen.