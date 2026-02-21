LIVE Ikwuemesi breng OHL snel weer op gelijke hoogte tegen Club

|
|
Jeroen Deheegher vanuit Jan Breydelstadion
|
|
61
|
Doelpunt van Nicolò Tresoldi
|
58
|
Onyedika is blijven liggen na een duel met Lakomy, Vergoote liet gewoon doorspelen. Vanaken trapt de bal uiteindelijk buiten, Onyedika kan wel verder.
|
|
57
|
Daar is Stankovic een eerste keer, zijn schot wordt onderweg aangeraakt en Prévot kan makkelijk oprapen.
|
56
|
Felix Lemarechal
Aleksandar Stankovic
|
55
|
Doelpunt van Chukwubuikem Ikwuemesi
Wat een doelpunt! Ikwuemesi komt vanop links naar binnen en glipt dan makkelijk tussen Mechele en Vanaken in de zestien, de spits van OHL ramt de bal in de bovenhoek binnen.
|
55
|
Daar is de reactie van OHL, Ikwuemesi duwt de bal net naast.
|
53
|
Doelpunt van Bjorn Meijer (Carlos Forbs)
Forbs haalt de achterlijn en komt dan naar binnen. Meijer is centraal goed gevolgd en tikt de bal van dichtbij binnen. Club heeft dan toch kunnen scoren.
|
52
|
Verlinden kan zich doorzetten en haalt de achterlijn, Mignolet duwt zijn lage voorzet weg.
|
|
51
|
Opnieuw Prévot
Vanaken vindt met een voorzet over de OHL-verdediging Tresoldi aan de tweede paal. De spits knalt in één tijd, Prévot maakt zich breed en houdt de bal toch uit zijn doel.
|
49
|
De openingsfase van de tweede helft is voor OHL met ook twee corners. Maertens neemt de tweede op de rand van de zestien op de slof, de bal gaat hoog over.
|
47
|
Ikwuemesi wordt weggestuurd heeft alleen Ordonez en Vanaken voor zich. Met enkele overstapjes laat hij ook Mechele en co terugkeren. Hij vindt toch Maertens in de zestien, die met de schouder door Onyedika tegen de grond wordt geduwd. Te weinig voor een penalty.
|
|
Rust
|
45+1
|
Verlinden zet voor, Mechele kan net voor de neus van Ikwuemesi wegkoppen.
|
45
|
We krijgen 1 minuten blessuretijd.
|
45
|
Forbs versnelt nog eens en gooit de bal in de zestien, Tresoldi neemt de bal hoog aan en duwt naast.
|
44
|
Tzolis legt terug aan de achterlijn, maar bereikt geen ploegmaat in de zestien.
|
40
|
Siquet gooit de bal vanop rechts in de zestien, Tzolis duwt met zijn linker aan de tweede paal over.
|
40
|
Club wil een vrije trap snel nemen, maar Vergoote fluit blauw-zwart terug. Leko schiet uit zijn krammen en krijgt geel.
|
|
38
|
Prévot houdt OHL weer recht
Uitstekende voorzet van Siquet, Tzolis kwijt Prévot met een achterwaartse kopbal tot een redding.
|
37
|
Tzolis neemt een vrije trap voor zijn rekening, Akimoto kan de bal in corner duwen. Daar komt weinig gevaar uit.
|
36
|
Het draait niet echt helemaal soepel bij Club en Ivan Leko schreeuwt zich de longen uit zijn lijf.
|
33
|
Na een lange aanval kan Meijer de bal in de zestien gooien, de kopbal van Vanaken is te zwak om Prevot echt te bedreigen.
|
30
|
Meijer laat het liggen
Tzolis haalt de achterlijn en zet dan voor. Meijer heeft de bal maar binnen te knallen, maar kraakt zijn schot. Prevot kan zo nog in corner duwen, Meijer kopt die hoekschop maar net naast.
|
29
|
Forbs gaat op snelheid zijn man voorbij en legt dan terug tot bij Lemaréchal. Hij zet vroeg voor, Nyakossi kopt in hoekschop.
|
26
|
OHL krijgt een vrije trap aan de linkerkant net buiten de zestien, Schrijvers krult de bal over het doel van Mignolet.
|
24
|
Tzolis knalt over
Meijer zet zich goed door op zijn flank en legt dan terug tot bij Tzolis centraal, hij knalt de bal over.
|
23
|
Vanaken probeert Forbs te vinden met een diepe bal, Prévot kan de bal net voor de neus van de Portugees oprapen.
|
22
|
Voorzet in de zestien van Club, Ordonez kan wegkoppen.
|
|
20
|
Tzolis gaat neer en de zestien na een contact met Gil, maar een penalty vindt Vergoote het niet.
|
17
|
De bal wordt teruggelegd aan de achterlijn door Tresoldi, Vanaken staat de wachten op de kleine rechthoek en knalt hard over. Deze bal toch binnen het kader gemogen.
|
16
|
Daar is Teklab opnieuw, zijn krul richting de verste paal gaat ver naast.
|
15
|
Prévot heeft de bal aan de voet in de zestien, maar verloor Tresoldi uit het oog. De spits kan de bal bijna heroveren en ook Tzolis probeert nog even, maar Prévot kan het zelf oplossen.
|
15
|
Tresoldi kopt de corner ongelukkig door aan de eerste paal, Onyedika kan wegwerken.
|
14
|
Mignolet ook in actie
Siquet gaat onder een diepe bal door en Teklab kan op Mignolet afgaan. Teklab viseert de korte hoek, Mignolet duwt de bal in hoekschop.
|
13
|
Eerste schot op doel
Tresoldi krijgt de bal moeilijk onder controle, maar kan toch nog afleggen naar Tzolis. Het gaat naar Lemaréchal, hij knalt op Prévot.
|
12
|
Mechele probeert Forbs te vinden op zijn flank, maar zijn lange bal gaat volledig de mist in.
|
9
|
Een eerste corner van Club wordt goed doorgekopt aan de eerste paal, het schot van Onyedika wordt afgeblokt en dus komt er ee nieuwe corner. Die trapt Siquet te laag, veel gevaar komt er niet uit.
|
7
|
Vanaken sprint mee tot aan de zestien en zet daar Gil goed van de bal.
|
|
5
|
Voorzet van Akimoto op links, Maertens moet te veel naar achteren lopen en kopt over.
|
4
|
Maertens zet Mechele onder druk aan de achterlijn, maar duwt dan zelf de bal over de achterlijn.
|
2
|
Meijer stuurt Tzolis een eerste keer weg, maar de Griek stond buitenspel.
|
1
|
Club Brugge - OH Leuven: 0-0
|
17:47
|
Vier nieuwe namen in de basis bij Club. Forbs is opnieuw fit, Lemaréchal krijgt een eerste basisplaats. Ook Meijer en Siquet mogen starten, Sabbe en Seys zitten op de bank.
|
Club Brugge:
Simon Mignolet
- Joel Ordonez
- Nicolò Tresoldi
- Carlos Forbs
- Christos Tzolis
- Bjorn Meijer
- Raphael Onyedika
- Hans Vanaken
- Hugo Siquet
- Brandon Mechele
- Felix Lemarechal
Bank:
Hugo Vetlesen
- Romeo Vermant
- Aleksandar Stankovic
- Nordin Jackers
- Jorne Spileers
- Kyriani Sabbe
- Joaquin Seys
- Mamadou Diakhon
- Shandre Campbell
OH Leuven:
Maxence Andre Prévôt
- Thibaud Verlinden
- Siebe Schrijvers
- Henok Teklab
- Chukwubuikem Ikwuemesi
- Lukasz Lakomy
- Óscar Gil Regaño
- Ewoud Pletinckx
- Takahiro Akimoto
- Mathieu Maertens
- Roggerio Nyakossi
Bank:
Liam McCalinney
- Noë Dussenne
- Birger Verstraete
- Takuma Ominami
- Wouter George
- Youssef Maziz
- Kyan Vaesen
- William Balikwisha
- Sory Kaba
- Owen Jochmans
- Theo Radelet