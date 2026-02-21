Datum: 21/02/2026 18:15
LIVE Ikwuemesi breng OHL snel weer op gelijke hoogte tegen Club

Tussen twee wedstrijden in de Champions League ontvangt Club Brugge in de competitie OH Leuven. Kan blauw-zwart voor de afreis naar Madrid nog wat extra vertrouwen tanken?

Tijd   62' 0" 
Jeroen Deheegher vanuit Jan Breydelstadion
61

Goal 		Doelpunt van Nicolò Tresoldi
58
 Onyedika is blijven liggen na een duel met Lakomy, Vergoote liet gewoon doorspelen. Vanaken trapt de bal uiteindelijk buiten, Onyedika kan wel verder.
57
 Daar is Stankovic een eerste keer, zijn schot wordt onderweg aangeraakt en Prévot kan makkelijk oprapen.
56
 Vervangen Felix Lemarechal
Ingevallen Aleksandar Stankovic
55

Goal 		Doelpunt van Chukwubuikem Ikwuemesi
Wat een doelpunt! Ikwuemesi komt vanop links naar binnen en glipt dan makkelijk tussen Mechele en Vanaken in de zestien, de spits van OHL ramt de bal in de bovenhoek binnen.
55
 Daar is de reactie van OHL, Ikwuemesi duwt de bal net naast.
53

Goal 		Doelpunt van Bjorn Meijer (Carlos Forbs)
Forbs haalt de achterlijn en komt dan naar binnen. Meijer is centraal goed gevolgd en tikt de bal van dichtbij binnen. Club heeft dan toch kunnen scoren.
52
 Verlinden kan zich doorzetten en haalt de achterlijn, Mignolet duwt zijn lage voorzet weg.
51
 Opnieuw Prévot
Vanaken vindt met een voorzet over de OHL-verdediging Tresoldi aan de tweede paal. De spits knalt in één tijd, Prévot maakt zich breed en houdt de bal toch uit zijn doel.
49
 De openingsfase van de tweede helft is voor OHL met ook twee corners. Maertens neemt de tweede op de rand van de zestien op de slof, de bal gaat hoog over.
47
 Ikwuemesi wordt weggestuurd heeft alleen Ordonez en Vanaken voor zich. Met enkele overstapjes laat hij ook Mechele en co terugkeren. Hij vindt toch Maertens in de zestien, die met de schouder door Onyedika tegen de grond wordt geduwd. Te weinig voor een penalty.


Scheidsrechter 		Rust


45+1
 Verlinden zet voor, Mechele kan net voor de neus van Ikwuemesi wegkoppen.
45
 We krijgen 1 minuten blessuretijd.
45
 Forbs versnelt nog eens en gooit de bal in de zestien, Tresoldi neemt de bal hoog aan en duwt naast.
44
 Tzolis legt terug aan de achterlijn, maar bereikt geen ploegmaat in de zestien.
40
 Siquet gooit de bal vanop rechts in de zestien, Tzolis duwt met zijn linker aan de tweede paal over.
40
 Club wil een vrije trap snel nemen, maar Vergoote fluit blauw-zwart terug. Leko schiet uit zijn krammen en krijgt geel.
38
 Prévot houdt OHL weer recht
Uitstekende voorzet van Siquet, Tzolis kwijt Prévot met een achterwaartse kopbal tot een redding.
37
 Tzolis neemt een vrije trap voor zijn rekening, Akimoto kan de bal in corner duwen. Daar komt weinig gevaar uit.
36
 Het draait niet echt helemaal soepel bij Club en Ivan Leko schreeuwt zich de longen uit zijn lijf.
33
 Na een lange aanval kan Meijer de bal in de zestien gooien, de kopbal van Vanaken is te zwak om Prevot echt te bedreigen.
30
 Meijer laat het liggen
Tzolis haalt de achterlijn en zet dan voor. Meijer heeft de bal maar binnen te knallen, maar kraakt zijn schot. Prevot kan zo nog in corner duwen, Meijer kopt die hoekschop maar net naast.
29
 Forbs gaat op snelheid zijn man voorbij en legt dan terug tot bij Lemaréchal. Hij zet vroeg voor, Nyakossi kopt in hoekschop.
26
 OHL krijgt een vrije trap aan de linkerkant net buiten de zestien, Schrijvers krult de bal over het doel van Mignolet.
24
 Tzolis knalt over
Meijer zet zich goed door op zijn flank en legt dan terug tot bij Tzolis centraal, hij knalt de bal over.
23
 Vanaken probeert Forbs te vinden met een diepe bal, Prévot kan de bal net voor de neus van de Portugees oprapen.
22
 Voorzet in de zestien van Club, Ordonez kan wegkoppen.
20
 Tzolis gaat neer en de zestien na een contact met Gil, maar een penalty vindt Vergoote het niet.
17
 De bal wordt teruggelegd aan de achterlijn door Tresoldi, Vanaken staat de wachten op de kleine rechthoek en knalt hard over. Deze bal toch binnen het kader gemogen.
16
 Daar is Teklab opnieuw, zijn krul richting de verste paal gaat ver naast.
15
 Prévot heeft de bal aan de voet in de zestien, maar verloor Tresoldi uit het oog. De spits kan de bal bijna heroveren en ook Tzolis probeert nog even, maar Prévot kan het zelf oplossen.
15
 Tresoldi kopt de corner ongelukkig door aan de eerste paal, Onyedika kan wegwerken.
14
 Mignolet ook in actie
Siquet gaat onder een diepe bal door en Teklab kan op Mignolet afgaan. Teklab viseert de korte hoek, Mignolet duwt de bal in hoekschop.
13
 Eerste schot op doel
Tresoldi krijgt de bal moeilijk onder controle, maar kan toch nog afleggen naar Tzolis. Het gaat naar Lemaréchal, hij knalt op Prévot.
12
 Mechele probeert Forbs te vinden op zijn flank, maar zijn lange bal gaat volledig de mist in.
9
 Een eerste corner van Club wordt goed doorgekopt aan de eerste paal, het schot van Onyedika wordt afgeblokt en dus komt er ee nieuwe corner. Die trapt Siquet te laag, veel gevaar komt er niet uit.
7
 Vanaken sprint mee tot aan de zestien en zet daar Gil goed van de bal.
5
 Voorzet van Akimoto op links, Maertens moet te veel naar achteren lopen en kopt over.
4
 Maertens zet Mechele onder druk aan de achterlijn, maar duwt dan zelf de bal over de achterlijn.
2
 Meijer stuurt Tzolis een eerste keer weg, maar de Griek stond buitenspel.
1
 Club Brugge - OH Leuven: 0-0
17:47
 Vier nieuwe namen in de basis bij Club. Forbs is opnieuw fit, Lemaréchal krijgt een eerste basisplaats. Ook Meijer en Siquet mogen starten, Sabbe en Seys zitten op de bank.
Club Brugge: Simon Mignolet - Joel Ordonez - Nicolò Tresoldi - Carlos Forbs - Christos Tzolis - Bjorn Meijer - Raphael Onyedika - Hans Vanaken - Hugo Siquet - Brandon Mechele - Felix Lemarechal
Bank: Hugo Vetlesen - Romeo Vermant - Aleksandar Stankovic - Nordin Jackers - Jorne Spileers - Kyriani Sabbe - Joaquin Seys - Mamadou Diakhon - Shandre Campbell

OH Leuven: Maxence Andre Prévôt - Thibaud Verlinden - Siebe Schrijvers - Henok Teklab - Chukwubuikem Ikwuemesi - Lukasz Lakomy - Óscar Gil Regaño - Ewoud Pletinckx - Takahiro Akimoto - Mathieu Maertens - Roggerio Nyakossi
Bank: Liam McCalinney - Noë Dussenne - Birger Verstraete - Takuma Ominami - Wouter George - Youssef Maziz - Kyan Vaesen - William Balikwisha - Sory Kaba - Owen Jochmans - Theo Radelet
Club Brugge Club Brugge
Mignolet Simon 90' 7.0 -
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Ordonez Joel 90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 31/34 (91.2%)
Meer statistieken
Tresoldi Nicolò 90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 9/12 (75%)
Meer statistieken
Forbs Carlos 90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 15/15 (100%)
  • Succesvolle dribbels: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Tzolis Christos 90' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 19/21 (90.5%)
  • Sleutelpasses: 4
  • Schoten op doel: 1/3
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/6 (33.3%)
Meer statistieken
Meijer Bjorn 90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 19/24 (79.2%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/3
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Onyedika Raphael 90' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 48/50 (96%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Vanaken Hans 90' 7.1 -
  • Nauwkeurige passes: 37/43 (86%)
  • Schoten op doel: 1/2
Meer statistieken
Siquet Hugo 90' 7.4 -
  • Nauwkeurige passes: 27/30 (90%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Nauwkeurige voorzetten: 3/7 (42.9%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Mechele Brandon 90' 7.0 -
  • Nauwkeurige passes: 34/38 (89.5%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Lemarechal Felix 56' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 21/27 (77.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Bank
Vetlesen Hugo 0'  
Vermant Romeo 0'  
Stankovic Aleksandar 34' -
Jackers Nordin 0'  
Spileers Jorne 0'  
Sabbe Kyriani 0'  
Seys Joaquin 0'  
Diakhon Mamadou 0'  
Campbell Shandre 0'  
 

OH Leuven OH Leuven
Prévôt Maxence Andre 90' 7.2 -
  • Reddingen: 4
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 9/36 (25%)
Meer statistieken
Verlinden Thibaud 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 6/10 (60%)
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Schrijvers Siebe 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 19/24 (79.2%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Teklab Henok 90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 7/12 (58.3%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Ikwuemesi Chukwubuikem 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 5/7 (71.4%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Lakomy Lukasz 90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 18/23 (78.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/7 (28.6%)
Meer statistieken
Gil Regaño Óscar 90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 6/7 (85.7%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Pletinckx Ewoud 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 8/11 (72.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Akimoto Takahiro 90' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 13/15 (86.7%)
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Maertens Mathieu 90' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 4/8 (50%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Nyakossi Roggerio 90' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 23/23 (100%)
Meer statistieken
Bank
McCalinney Liam 0'  
Dussenne Noë 0'  
Verstraete Birger 0'  
Ominami Takuma 0'  
George Wouter 0'  
Maziz Youssef 0'  
Vaesen Kyan 0'  
Balikwisha William 0'  
Kaba Sory 0'  
Jochmans Owen 0'  
Radelet Theo 0'  

Vooraf

Foto: © photonews

Tussen twee wedstrijden in de Champions League ontvangt Club Brugge in de competitie OH Leuven. Kan blauw-zwart voor de afreis naar Madrid nog wat extra vertrouwen tanken?

Drie dagen na het 3-3 gelijkspel tegen Atlético Madrid moet Club Brugge alweer aan de bak in de Belgische competitie. De wedstrijden blijven elkaar aan een sneltempo opvolgen voor blauw-zwart.

Forbs keert terug in de selectie

In vergelijking met woensdag recupereert Club wel Carlos Forbs. De Portugees kreeg tegen Standard een trap op zijn voet en was niet fit om te spelen tegen Atlético Madrid. 

Club pakte in de competitie 9 op 15 in 2026, geen overdreven goed rapport. Om Union nog wat meer onder te zetten voor zijn wedstrijd tegen Antwerp is winnen dan ook de enige mogelijkheid voor blauw-zwart.

Club doet het goed tegen OHL

OHL ligt Club thuis ook goed, op twaalf wedstrijden won het tien keer en speelde het twee keer gelijk. Sinds 2020 verloor Club niet meer van OH Leuven, maar de ploeg van Felice Mazzu is wel aan een goede reeks bezig met al vier wedstrijden zonder nederlaag.

Union en KV Mechelen speelden gelijk tegen OHL en KAA Gent en Dender bleven met lege handen achter. Zal ook Club Brugge zijn tanden stukbijten? Het zou alleszins hoogst ongelegen komen.

