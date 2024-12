Coach Cercle Brugge laat in zijn kaarten kijken omtrent de toekomst

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Cercle Brugge ontdeed zich vorige week van T1 Miron Muslic na aanhoudende slechte resultaten in de Jupiler Pro League. Jimmy De Wulf zat daardoor op de bank tegen Union SG. Rest de vraag of die mag aanblijven.

Bij RSC Anderlecht en bij Club Brugge kozen ze er uiteindelijk voor om van de T1 ad interim (Hubert en Hayen) later 'gewoon' de vaste T1 te maken, terwijl bij OH Leuven meteen duidelijk was dat het om een tijdelijke job zou gaan.

Blijft De Wulf bij Cercle Brugge?

Rest de vraag wat ze bij de Brugse Vereniging van plan zijn. Jimmy De Wulf is er op dit moment oefenmeester, maar mogelijk blijft het bij één wedstrijd - de thuismatch tegen Union SG.

Deze week komt er normaliter meer nieuws naar buiten. Dat is toch alvast wat de coach zelf hoopt. Donderdag is er namelijk alweer een nieuwe wedstrijd in de Conference League.

Conclusies trekken

“Ik vermoed dat de analyses zondagavond en maandag zullen gemaakt worden. Ik ga ervan uit dat nu het nodige zal gedaan worden en de juiste conclusies zullen getrokken worden met het oog op de toekomst", aldus De Wulf in Het Nieuwsblad.

De komende dagen zal moeten blijken in hoeverre Cercle Brugge verder wil gaan met De Wulf, dan wel dat ze op zoek gaan naar een nieuwe coach.