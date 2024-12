Kevin Denkey neemt emotioneel afscheid van Jan Breydel: "Dat ga ik vooral onthouden van mijn tijd hier"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Le Cercle de Brugge heeft zondag gelijkgespeeld tegen Union (0-0). Het was de laatste wedstrijd van Kevin Denkey bij de Bruggelingen.

Kevin Denkey kwam de afgelopen weken heel wat in het nieuws. De Togolese aanvaller trekt voor een recordbedrag naar FC Cincinnati in de MLS.

Afgelopen zondag speelde hij zijn laatste thuiswedstrijd voor Cercle Brugge. "Mijn laatste thuismatch brengt veel herinneringen naar boven. En ook emoties, uiteraard", verklaarde hij aan Sporza.

Denkey zal Cercle Brugge verlaten op een moment waarop het net heel wat minder gaat met de Vereniging. Cercle staat voorlaatste in de stand en speelde zondag 0-0 gelijk tegen Union SG.

"De club zit in een moeilijk moment. Dus er kwamen extra veel emoties bij kijken. Ik heb alles gegeven vandaag", gaat Denkey verder.

Binnen ongeveer een week zal de spits naar de Verenigde Staten vertrekken. Sinds januari 2021 zat hij in Brugge. "Ik ga vooral mijn ontwikkeling onthouden. Hier ben ik een complete spits geworden. Cercle heeft me alles gegeven wat ik nodig had om te groeien", besluit hij.