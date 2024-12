Na zijn stevige uitspraken over Cercle Brugge straft Union Loïc Lapoussin op wel heel speciale manier: "Hij heeft zijn lesje geleerd op de Bart Simpson-manier"

Union SG speelde vorig weekend 0-0 gelijk op het veld van Cercle Brugge. Niet het resultaat waar de Brusselaars op gehoopt hadden. Na afloop floepte er bij Lapoussin dan ook iets uit, misschien wel vanwege de frustratie.

"Met alle respect voor Cercle, maar deze omstandigheden geven mij niet veel zin om te voetballen", begon hij volgens Sporza. "Ook voor de supporters is het volgens mij niet plezant om naar hier te komen, denk ik."

"Hier spelen tegen Club Brugge of tegen Cercle Brugge, dat is een wereld van verschil", zei Lapoussin nog. Iets waar de fans van de Vereniging ongetwijfeld niet blij mee waren.

Maar Union heeft hem gestraft, à la Simpsons. De aanvaller moest meerdere malen "Union - Cercle" op een schoolbord schrijven. De Brusselse club maakte er nog een origineel filmpje van.

"Ik wil mij verontschuldigen bij onze vrienden van Cercle Brugge en ook bij de Unionisten voor mijn uitspraken na de match over het stadion en de fans", klinkt het zelf bij Lapoussin.

Loïc learned his lesson the Bart Simpson way. ✏️



L. Lapoussin: "I want to apologise to our friends from Cercle Brugge and to the Unionists for my comments after the game on the stadium and the fans." 💛💙🤝💚🖤 pic.twitter.com/hmfYmnW1KJ