"Misschien wilde de scheidsrechter niet te veel aandacht trekken": Standard-speler heeft iets te zeggen over doelpunt OH Leuven

Volgens Marlon Fossey was Ibe Hautekiet het slachtoffer van een fout bij de gelijkmaker van Oud-Heverlee Leuven. De Amerikaan blijft ondertussen een van de belangrijkste spelers en sterkhouders van dit Standard, in een verdediging die elke week wordt herschikt.

Marlon Fossey had duidelijk geen topdag na de gelijkmaker van Leuven in de laatste minuten op Sclessin. "Het is een grote teleurstelling om zeer laat een doelpunt weg te geven in onze laatste drie wedstrijden."

Toeslaan voor de rust was het devies

"Als we deze drie wedstrijden hadden gewonnen, zouden we comfortabel in de top-6 staan en nog steeds meedoen in de Beker van België. We zullen nu teams uit de top-6 ontmoeten en moeten kapitaliseren tegen Mechelen en Gent."

Fossey zag dat Standard zeker voor de rust de betere ploeg was: "We hadden toen moeten toeslaan en 2-0 of zelfs 3-0 maken. Nu hadden ze nog hoop, ook al gaven we verdedigend weinig weg."

Aandacht naar de scheidsrechter

Behalve op het einde van de wedstrijd. Goed gepositioneerd sprak Marlon Fossey over die fase met betrekking tot Ibe Hautekiet. "Ik stond op een goede plek om de actie te zien, en het leek me een fout. Maar soms is dat voetbal, we moeten gewoon beter afmaken."

"Vandaag denk ik dat de scheidsrechter het mis had. Het zou een fout zijn ergens anders op het veld, misschien dacht hij dat de situatie te belangrijk was en wilde hij niet te veel aandacht wilde trekken, maar dat heeft hij nu wel gedaan."