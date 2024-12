'Monsterdeal in de maak? OH Leuven wil 10 tot 15 miljoen euro vangen voor sterkhouder'

OH Leuven probeert voor de korte winterstop nog onderin het klassement weg te geraken. Want in 2025 kan het mogelijk niet meer rekenen op een van zijn sterkhouders.

Bij OH Leuven moet ze rekening houden met een vertrek van de Nederlander Ezechiel Banzuzi (19). Hij ontpopte zich de afgelopen maanden tot sterkhouder bij de Leuvenaars en er wordt dan ook stevig aan zijn mouw getrokken. Volgens Het Nieuwsblad wil OH Leuven zo'n 10 tot 15 miljoen euro voor Banzuzi, zelf betaalde OHL in de zomer van 2023 slechts 1,2 miljoen euro aan NAC Breda. Er kan dus een stevige winst geboekt worden. Onder meer Leicester City, de moederclub van OHL, zou al een voorstel hebben gedaan. Ook Brighton & Hove Albion en een niet nader genoemde Engelse en Franse club zouden zich graag versterken met Banzuzi. Wordt Banzuzi recordtransfer voor OH Leuven? OH Leuven kan die concurrentie tegen elkaar uitspelen, want het zal niet de volledige transfersom opstrijken. NAC Breda bedong namelijk een percentage op de doorverkoop van Banzuzi van 12,5 procent. Hoe dan ook lijkt Banzuzi de recordtransfer qua verkoop te worden voor OH Leuven. Dat record staat nu op naam van spits Thomas Henry, die in de zomer van 2021 werd verkocht aan Venezia voor 5,5 miljoen euro.