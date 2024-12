Echt geen goed weekend voor de arbitrage: Lardot geeft ook uitleg over doelpunt in Standard-OH Leuven

Het scheidsrechtersdepartement, vertegenwoordigd door Jonathan Lardot, heeft maandagavond zijn standpunt verduidelijkt over de omstreden fase die OH Leuven zaterdag een punt opleverde tegen Standard.

De gelijkmaker van Federico Ricca zorgde voor veel discussie. Het scheidsrechtersdepartement heeft inmiddels toegegeven dat het doelpunt niet had mogen worden goedgekeurd vanwege een duw van Mickaël Biron op Ibe Hautekiet.

"De aanvaller van OH Leuven komt van achter de verdediger van Standard", verklaarde Jonathan Lardot, hoofd van het scheidsrechtersdepartement. "Er is een duidelijk contact. Ik had liever gezien dat de VAR ingreep, zeker op dat moment in de wedstrijd."

Maar waarom greep de VAR niet in? "Dat is iets wat we intern zullen bespreken", gaf Lardot aan. "Maar duidelijk is dat er een fout in het proces is gemaakt." Deze erkenning werpt vragen op over de toepassing van de VAR in cruciale momenten.

De situatie blijft een heikel punt, niet alleen voor Standard, maar ook voor het vertrouwen in de arbitrage. De voorbije weken is er veel discussie geweest en vooral afgelopen weekend maakte de arbitrage geen goede beurt.

Want ook de handsbal van Jorne Spileers werd door Lardot besproken en hij gaf Besnik Hasi groot gelijk door te zeggen dat "de fase eigenlijk simpel was: hands en penalty".