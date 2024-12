Standard niet te spreken over late gelijkmaker tegen OH Leuven: "Dat zei scheidsrechter Visser"

Standard heeft in eigen huis de drie punten niet kunnen thuishouden. De Rouches slikten in de slotminuten nog een gelijkmaker van OH Leuven, verdediger Ibe Houtekiet was niet te spreken over hoe die goal tot stand kwam.

Net voor de rust kwam Standard op voorsprong tegen OH Leuven na een goal van Zeqiri. De Rouches leken de drie punten thuis te houden en zo opnieuw in de top zes te komen, maar Ricca scoorde in de 94ste minuut nog de gelijkmaker. Standard protesteerde hevig, want zij vonden dat er een overtreding werd gemaakt op Hautekiet voorafgaand aan de goal. "De tegenstander blokkeert mijn voet wanneer ik de bal wil wegtrappen", zei Hautekiet zelf bij DAZN. "Als de rollen omgedraaid waren, ben ik zeker dat hij een penalty gefloten zou hebben", ging de verdediger verder. "Toen ik om uitleg ging vragen aan Visser zei hij dat de twee spelers allebei een beweging maakten en er daarom geen reden was om te fluiten." Standard slikt wéér goal in slotfase Hautekiet stak de hand echter ook in eigen boezem, want Standard maakte zijn kansen opnieuw niet af door onder meer twee keer het kader te raken. En net als tegen Charleroi en Racing Genk slikte Standard opnieuw een late tegengoal. "Ik kan niet begrijpen hoe het kan dat we nog altijd niet geleerd hebben uit onze fouten van de voorbije weken", was Hautekiet kritisch. "We wilden nog uitvoetballen op het einde met combinaties op kleine ruimtes..."