Geen goed weekend voor arbitrage? Ook bij Standard zijn ze kwaad na beslissing die match bepaalde

Standard keerde zeer gefrustreerd terug van hun gelijkspel tegen Leuven. De Rouches zagen de overwinning opnieuw aan hun neus voorbijgaan.

In Luik heeft de gelijkmaker van Federico Ricca in de laatste actie van de wedstrijd nog lang voor discussie gezorgd. Mickaël Biron lijkt inderdaad een overtreding te maken op Ibe Hautekiet, waardoor Ricca de bal kon onderscheppen en Matthieu Epolo kon verslaan.

De verdediger van de Rouches klaagde aan de microfoon van DAZN: "Het is een overtreding. Mijn been wordt geblokkeerd op het moment dat ik wil uitverdedigen. Als in de omgekeerde situatie een verdediger dit doet bij een aanvaller in het strafschopgebied, is het altijd een strafschop".

Nog een aarzelend einde van de wedstrijd

Bovendien is de frustratie des te groter omdat na Charleroi en Genk, Standard voor de derde keer punten laat liggen in de slotfase nadat ze de score hadden geopend: "Helaas hebben we de les van de afgelopen weken niet geleerd en geven we onszelf niet genoeg lucht aan het einde van de wedstrijd".

Een observatie gedeeld door Léandre Kuavita: "We kunnen alleen maar teleurgesteld zijn. De wedstrijd was voor ons, we hadden alles onder controle. We moesten één of twee doelpunten maken om ons veilig te stellen."

"We probeerden hoog te blijven op het veld, ik kan niet uitleggen wat er aan het einde gebeurde, maar we mogen nooit dat doelpunt incasseren."