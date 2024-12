🎥 Goal van OHL moest afgekeurd worden, Leko heeft opvallende reden om scheids niet af te kraken

Standard speelde zaterdagavond 1-1 gelijk tegen OH Leuven. Er was achteraf veel te doen over de gelijkmaker van de bezoekers.

Standard stond 1-0 op voorsprong tegen OH Leuven, maar in de 94ste minuut scoorden de bezoekers nog. Iedereen verwachtte dat de goal afgekeurd ging worden, maar dat gebeurde niet.

Bij de bewuste fase werd Ibe Hautekiet ten val gebracht door Biron. Ricca kon zo ongehinderd de gelijkmaker tegen de netten jagen. De verdediger van de Rouches was woedend. De beelden van de goal kan je hieronder bekijken.

Scheidsrechter Lawrence Visser kreeg de nodige verwensingen over zich heen, maar keurde de goal wel goed. Want ook de VAR greep niet in voor deze fase.

Ivan Leko was ook van mening dat dit geen geldig doelpunt kon zijn. De trainer van Standard was echter opvallend mild voor de scheidsrechter van dienst.

“Hij is onze beste scheidsrechter, maar dit had hij beter moeten aanvoelen”, klinkt het. “Een speler gaat niet zomaar neer in die situatie. Het is niet dat ze zijn been breken, maar hij werd duidelijk uit evenwicht gebracht. Negen op tien scheidsrechters hadden dit doelpunt afgekeurd.”